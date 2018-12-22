Son Dakika Haberleri: TSK'dan Son Yılların En Büyük Sevkıyatı Yapıldı

TSK'dan Son Yılların En Büyük Sevkıyatı Yapıldı

2 saat önce

TSK'dan son yılların en büyük sevkıyatı yapıldıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tek seferde son yılların en büyük sevkıyatı Kilis'e yaptı.

TSK'dan son yılların en büyük sevkıyatı yapıldı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tek seferde son yılların en büyük sevkıyatı Kilis'e yaptı.
Hatay'dan yola çıkan çok sayıda askeri malzeme taşıyan araç ve komando birlikleri, Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. 100'e yakın askeri aracın bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:05 Kaynak: İHA

Kilis, TSK, 3. Sayfa
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