TSK'dan Vatan Marşı Paylaşımı
1 saat önce
TSK'dan Vatan Marşı paylaşımıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bünyesinde yer alan personellerden oluşan koro tarafından söylenen Vatan Marşı klibini paylaştı.
TSK
'dan Vatan Marşı paylaşımı
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK), bünyesinde yer alan personellerden oluşan koro tarafından söylenen Vatan Marşı klibini paylaştı.
TSK'nıh sosyal medya sitelerinde paylaşılan klipte TSK bünyesinde ki çeşitli birimlerde görev yapan personellerden oluşan koronun Vatan marşını söylemesi yer almakta. Klip, "Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur" ifadesi ile başlamakta.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
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