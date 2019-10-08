Son Dakika Haberleri: TSK'dan YPG'ye mühimmat takviyesini engellemek için Irak Suriye sınırında saldırı
Son Dakika Dünya TSK'dan YPG'ye mühimmat takviyesini engellemek için Irak Suriye sınırında saldırı

TSK'dan YPG'ye mühimmat takviyesini engellemek için Irak Suriye sınırında saldırı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına saldırı düzenledi. Reuters'e konuşan iki Türk yetkili Irak'tan Suriye'deki YPG güçlerine mühimmat takviyesini önlemek için TSK'nin sınırda saldırıda bulunduğunu açıkladı

TSK'dan YPG'ye mühimmat takviyesini engellemek için Irak Suriye sınırında saldırı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine harekat hazırlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısına saldırı düzenledi.


Reuters'e konuşan iki Türk yetkili Irak'tan Suriye'deki YPG güçlerine mühimmat takviyesinin yapılmasını önlemek için TSK'nin sınırda saldırıda bulunduğunu açıkladı.

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Suriye, Irak, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:06 
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