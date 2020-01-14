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TSK'de 176 askere yakalama kararı çıkarıldı; 115 asker gözaltına alındı
7 saat önce
İzmir merkezli 49 ilde Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında 176 askere yakalama kararı çıkarıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 115 asker, Gülen grubuyla bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 49 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen toplam 176 askere yakalama kararı çıkarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:09
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