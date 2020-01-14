TSK'de 176 askere yakalama kararı çıkarıldı; 115 asker gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya TSK'de 176 askere yakalama kararı çıkarıldı; 115 asker gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

TSK'de 176 askere yakalama kararı çıkarıldı; 115 asker gözaltına alındı

7 saat önce

İzmir merkezli 49 ilde Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında 176 askere yakalama kararı çıkarıldı

TSK'de 176 askere yakalama kararı çıkarıldı; 115 asker gözaltına alındı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 115 asker, Gülen grubuyla bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 49 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen toplam 176 askere yakalama kararı çıkarılmıştı.

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İzmir, TSK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:09 
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