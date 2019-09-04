Son Dakika Haberleri: TSK'den İdlib'de gözlem noktaları arasında devriye
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TSK'den İdlib'de gözlem noktaları arasında devriye

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde gözlem noktaları arasında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK'den İdlib'de gözlem noktaları arasında devriye, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde gözlem noktaları arasında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Öğle saatlerinde Suriye-Türkiye sınır hattından giren TSK konvoyu, Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu gözlem noktasına vardı.

Tel Tukan'daki 7 nolu gözlem noktası üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında durdu.

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusunun ise 10 noktada gözlem noktası yer alıyor.

TSK'nin konuşlandığı noktalar şöyle:

13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası

23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu

9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu

15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu

17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu

3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu

14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu

16 Mayıs 2018 - İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu.

Serakib, İdlib, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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