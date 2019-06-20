Son Dakika Haberleri: TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
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TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.
TSK, sabaha karşı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:56 Kaynak: AA
TSK, İdlib, Güncel
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