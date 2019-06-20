TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.
TSK, sabaha karşı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.
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