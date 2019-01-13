Son Dakika Haberleri: TSK'den İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti

TSK'den İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti

43 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

TSK'den İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden İdlib sınırındaki Altınözü ilçesine gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında eğitim yaptı.

Bu kapsamda zırhlı tow taşıyıcılar (ZTT), Suriye sınırında eğitim maksatlı manevra ve devriye görevi icra etti.

Öte yandan komando birlikleri de arazide mayın arama, intikal ve gözetleme eğitimi yaptı.

Eğitimde, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilerek TSK'ye kazandırılan milli keskin nişancı tüfeği de (KNT 76) kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Hatay, Suriye, İdlib, TSK, Güncel
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