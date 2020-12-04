TSK'den Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi - Son Dakika

TSK'den Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi
04.12.2020 12:17
Katar'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince, Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına havan eğitimi veriliyor.
Katar'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince, Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına havan eğitimi veriliyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli TSK personeli tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi verildiği belirtildi.
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