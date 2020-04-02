Son Dakika › Güncel › TSK'den, Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere ilişkin videolu mesaj - Son Dakika
TSK'den, Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere ilişkin videolu mesaj
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere yer verildi.
TSK'nin Twitter hesabında yer alan videolu mesajda, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır." bilgisine yer verildi.
Videoda ayrıca, "Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ve "Mehmetçiğin güvende olması için gece gündüz çalışıyoruz." ifadeleri de kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:38 Kaynak: AA
Son Dakika Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı