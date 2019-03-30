TSK'den 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.

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