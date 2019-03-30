Son Dakika Haberleri: TSK'den 'Pençe' harekatı

TSK'den 'Pençe' harekatı

2 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.

TSK'den 'Pençe' harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:17 

Ekonomi
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