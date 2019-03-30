TSK'den 'Pençe' harekatı
2 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:17
Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü
Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var
Kaval Ustası Serdar Deli, Hayatını Kaybetti
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi