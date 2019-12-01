Son Dakika Haberleri: TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı
Son Dakika Güncel TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı - Son Dakika

TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ilçesinin kırsalındaki sivillere gıda ve sağlık yardımında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ilçesinin kırsalındaki sivillere gıda ve sağlık yardımında bulundu.

TSK, Suriye- Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde bölge halkına yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçenin güney kırsalında ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtıldı.

TSK'ye ait mobil sağlık araçlarında onlarca sivile sağlık taraması yapılıp çok sayıda kadın ve çocuk muayene edildi.

Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında sivillerin mutluluğu kameralara yansıdı.

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlamıştı.

Harekat'ın 5. gününde Akçakale ilçesinin karşısı Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor
14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, savunması pes dedirtti: Torunum gibi sevdim Van Gölü'nde sular çekilince kafatası ve kemikler ortaya çıktı Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:15:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]