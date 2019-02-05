TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...
1 saat önce
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TSK
deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali
karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:19 Kaynak: AA
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