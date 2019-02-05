Son Dakika Haberleri: TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...

TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...

1 saat önce

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir..., System.String[]
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Somali, TSK, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:37:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]