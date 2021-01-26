TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair... - Son Dakika

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair...
26.01.2021 20:41
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Son Dakika Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti