TSK Disiplin Kanunu ile ilgili teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

TSK Disiplin Kanunu ile ilgili teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

TSK Disiplin Kanunu ile ilgili teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildiTürk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TSK Disiplin Kanunu ile ilgili teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasında yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yapılan değişiklikle aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren disiplinsizlikleri işleyen erbaş ve erlere verilen disiplin cezaların caydırıcılığının artırılması maksadıyla disiplin kurulları tarafından 7 günden az olmamak üzere 14 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar verilebilecek.

Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen hizmetten men cezası ile oda hapsi cezaları, yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erlerin askerlik hizmet sürelerine eklenecek ve bu kişiler o süre kadar geç terhis edilecek.

(İHA)

Milli Savunma Komisyonu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TSK Disiplin Kanunu ile ilgili teklif Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
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