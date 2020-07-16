TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapılması kabul edildi - Son Dakika

TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapılması kabul edildi

TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapılması kabul edildi.

TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapılması kabul edildi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Teklifle, astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde 55 olan yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri arttırılıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığında kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilecek.

(İHA)

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapılması kabul edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 05:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapılması kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]