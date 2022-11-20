Pençe-Kılıç Hava Harekatına AK Parti'den ilk yorum

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere dün gece saatlerinde "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

"MEŞRU MÜDAFA HAKKIMIZI KULLANDIK"

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

AK PARTİ: ÜLKEMİZE GÖZ DİKENLER EN AĞIR BEDELLERİ ÖDEYECEKLER

Harekat sonrası AK Parti adına ilk açıklamayı Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" SÖZLERİNE ATIF

Cumhurbaşkanımızın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz." ifadeleri yer aldı.