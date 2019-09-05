Tsk, emniyet ve mit arasındaki işbirliği, pkk'yı çökertti

SON dönemde terör örgütü PKK'ya yönelik gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasındaki iş birliği sayesinde başarılı sonuçlar elde edildi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre sadece son bir ayda, örgütün üst düzey isimlerinin de yer aldığı 117 terörist etkisiz hale getirildi.

Son yıllarda TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in PKK'ya yönelik koordineli olarak yürüttüğü operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Hava ve kara harekatları sayesinde terör örgütünün hareket alanı sınırlandı. İHA'ların havadan yaptığı takip ve sahadaki MİT personelinin verdiği bilgiler doğrultusunda TSK'nın SİHA'lar ve savaş uçaklarıyla yaptığı nokta operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün üst düzey kadrosunda, yürütme ve başkanlık konseyinde yer alan isimlerle bölge sorumluları öldürüldü. Düzenlenen etkin operasyonlar sayesinde örgüt, harekat kabiliyetini yitirdi. Kamplarda az sayıda terörist kalırken, diğerleri ise mağaralarda ve ovalarda gizlenmeye başladı. ?Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, son dönemde yapılan terör operasyonlarında öne çıkan önemli detaylar şöyle:

TERÖRLE KAYNAĞINDA MÜCADELE KONSEPTİ

Türkiye, DEAŞ, PKK/YPG, DHKP-C ve FETÖ'nün aynı anda hedefinde olduğu 2016-2017 yıllarında terör örgütleriyle yerinde mücadele etme kararı aldı. Bu konseptle teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirecek operasyonlar düzenlendi.

MİT'İN ETKİLİ VE GÜÇLÜ İSTİHBARAT AĞI

MİT'in farklı metotlarla sahaya ilişkin elde ettiği istihbaratı anlık olarak paylaştığı TSK, teröristlere yönelik nokta operasyonları düzenliyor. Son bir yılda PKK'nın yürütme ve başkanlık konsey üyeleri de dahil yüzlerce üst seviye terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca ihbar mekanizmasının sorunsuz işletilmesiyle örgüt üyelerine hiç beklemediği kayıplar verdirildi.

ETKİN DIŞ POLİTİKA VE ARKA DİPLOMASİ

Terör örgütlerine yönelik Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen sınır ötesi operasyonlarda, hava sahasının açılması, kara harekatına izin verilmesi büyük önem taşıyordu. Bu noktada devletin zirvesinden başlayarak Dışişleri Bakanlığı ve ilgililerin yürüttüğü diplomasi trafiği önemli etki oluşturdu.

KAPASİTENİN TOPKYEKUN VE DAHA VERİMLİ KULLANILMASI

Kurumlar arasındaki güçlü işbirliği, kapasitenin etkili kullanılmasını sağladı. Kurumlar arası etkili ve yetkin koordinasyon sağlandı.

TEKNİK KAPASİTENİN GELİŞİMİ

Yerli savunma sanayi mühimmat ve kapasite desteğiyle birlikte teröristlerin yerlerinin belirlenmesi, izlenmesi, takibi ve etkisiz hale getirilmesine kadar olan süreçte kullanılan donanım artırıldı. Özellikle İHA ve SİHA'lar büyük katkı sağladı.

HEDEFİN TESPİT TAKİP VE ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI

PKK'nın teröristleri eğittiği, silah, mühimmat ve bomba bulundurduğu Behtinan, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Avaşin, Metina, Şehit Harun, Kelereş, Haftanin, Dole Koge ve Barzan gibi kamplar 7/24 takip ediliyor. Bu bölgelerde ve sızma yollarında hareketlilik tespit edildiği anda, savaş uçakları nokta atışlarla teröristlere kayıp verdiriyor.