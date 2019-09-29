TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı" dedi. - ANKARA
Lojmanlar satışa çıkıyor! İşte Resmi Gazete'de yayınlanan satın alma şartları Maç öncesi Trabzonsporlular, Burak Yılmaz'ı önce tribüne çağırıp sonra ıslıkladı Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti