Son Dakika Haberleri: TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı
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TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı" dedi.

(İHA)

Mustafa Varank, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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