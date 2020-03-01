TSK, Esed rejiminin Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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TSK, Esed rejiminin Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

TSK, Esed rejiminin Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi, System.String[]

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

Beşşar Esed, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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