TSK, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ağır darbe indirdi - Son Dakika
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TSK, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ağır darbe indirdi

11.06.2023 20:26

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristler, güvenlik güçlerine havanlı saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) anında karşılık vererek, teröristlere ağır darbe vurdu.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/ YPG'li teröristler, güvenlik güçlerine havanlı saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) anında karşılık vererek, teröristlere ağır darbe indirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 7'si etkisiz hale getirildi, sözde karargah imha edildi

TACİZ SALDIRISINA ANINDA KARŞILIK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir.

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 7'si etkisiz hale getirildi, sözde karargah imha edildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 7'si etkisiz hale getirildi, sözde karargah imha edildi

ÖNCÜPINAR'A 5 ROKET DÜŞTÜ

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ Pkk mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Araziye 5 roket düştüğü tespit edildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

YANGIN ÇIKTI

İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 7'si etkisiz hale getirildi, sözde karargah imha edildi

SURİYE'DEN ACI HABER GELDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 7'si etkisiz hale getirildi, sözde karargah imha edildi
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