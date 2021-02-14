TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler - Son Dakika

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Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat'ta saat 02.55'te başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi.

ÇATIŞMA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gara bölgesinde 53 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, sikorsky helikopterlerinin eşlik ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Kuvvetler gece yarısı yola çıktı. Özel Kuvvetler'e OBÜS topları ve savaş uçakları eşlik etti. PKK'ya ağır darbenin vurulduğu operasyonun çatışma anı görüntüleri civardaki köylüler tarafından kayıt altına alındı. A Haber'in yayınladığı görüntülere göre çatışmanın saatlerce sürdüğü ifade edildi.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT EDİLDİ

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit edildi. Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 53 terörist etkisi hale getirildi.

İŞTE ADIM ADIM PENÇE KARTAL-2 HAREKATI

Pençe Kartal-2 Harekatı; 75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğinde, sınır ötesindeki icra edilen harekatların en büyük bölgelerinden birisi oldu. Bu geniş bölgenin abluka altına alınarak teröristlerin inlerine girilmesi hedeflendi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmesinin ardından, Haftanin, Hakurk ve diğer bölgelerden kaçan teröristler Gara'ya yerleşti. Burada emniyette olduğunu düşünen terör örgütü PKK/ YPG'ye 'pençe' darbesi vuruldu.

İstihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada sivilleri saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı.

41 UÇAK GARA'YA HAVALANDI

Uzun bir hazırlık ve planlama sürecinin ardından model araziler ve tesisler yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yoğun bir çalışma sürecine girdi.

10 Şubat 02.55'te 41 uçak Irak'ın kuzeyi Gara'ya havalandı. İhbar kontrol uçağı, tanker uçağı ve SİHA'lar da operasyonun parçası oldu. Aynı zamanda karadan da Mehmetçik bölgeye doğru yola çıktı.

Operasyonun kilit noktalarından birisi olan, istihbarat bilgisi üzerine mağaraya ulaşan Mehmetçik karadan oraya girmeye çalıştı. Bu mağarada yıllar önce terör örgütünün sivilleri kaçırdığı ve alıkoyduğu istihbaratına ulaşıldı.

3 GİRİŞ, 9 0DA VE 7 DEMİR KAPILI MAĞARA

Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluşması. Zikzakların olduğu belirlenen mağarada bazı noktaların 1 metre 20 santimetre olduğu, insanların sadece sürünerek gidebildiği bir yapıda.

Operasyonun 3. gününde kaçmaya çalışan terörist TSK tarafından yakalandı. 4. gün bir terörist daha yakalandı. Yakalanan bu teröristlerden mağara içerisinde 8 teröristin daha olduğu bilgisine ulaşıldı.

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