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TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
7 saat önce
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:12 Kaynak: İHA
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." - ANKARA
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