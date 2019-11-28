Son Dakika Haberleri: TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
Son Dakika 3. Sayfa TSK: 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral... - Son Dakika

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...

7 saat önce

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

TSK:

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." - ANKARA

Yaşar Güler, Rusya, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:12 Kaynak: İHA
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