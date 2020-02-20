Son Dakika › 3. Sayfa › TSK: 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas... - Son Dakika
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas...
7 saat önce
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır." - ANKARA
Son Dakika Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı 2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük sevkiyat yapıldı