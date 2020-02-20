TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TSK: 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas... - Son Dakika

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas...

7 saat önce

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

TSK:

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır." - ANKARA

Yaşar Güler, İngiltere, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
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