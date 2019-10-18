Son Dakika Haberleri: TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile...
Son Dakika 3. Sayfa TSK: 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile...

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile...

1 saat önce

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

TSK:

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:41 Kaynak: İHA
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