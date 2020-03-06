TSK Güçlendirme Vakfı'na 400 bin TL bağışta bulunan Keçiörengücü için madalya töreni yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor TSK Güçlendirme Vakfı'na 400 bin TL bağışta bulunan Keçiörengücü için madalya töreni yapıldı - Son Dakika Spor

TSK Güçlendirme Vakfı'na 400 bin TL bağışta bulunan Keçiörengücü için madalya töreni yapıldı

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 400 bin TL bağışta bulunan Keçiörengücü'ne madalya ve şilt takdim etti.

TSK Güçlendirme Vakfı'na 400 bin TL bağışta bulunan Keçiörengücü için madalya töreni yapıldı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 400 bin TL bağışta bulunan Keçiörengücü'ne madalya ve şilt takdim etti.


TSKGV Genel Merkezi'nde yapılan törende konuşan TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, "Bir bağış kampanyası düzenledik. 'Bağış yaz 1987'ye gönder' diye. 1987 bizim kuruluşumuz. İnanılmaz bir teveccüh var. Bu teveccüh sonucunda maddi ve manevi çok büyük bir destek gördük. Bu desteklerin en büyüğünün bir tanesini de Keçiörengücü Spor Kulübü'nden gördük. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Keçiörengücü Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Sami Talay ise, "Keçiörengücü camiası olarak kahraman ordumuzun yanında olmak istedik" ifadelerini kullandı.


Piyade: "Diğer kulüplere de örnek oldu"


Keçiörengücü'nün diğer kulüplere örnek olduğuna dikkat çeken Sadık Piyade, "Keçiörengücü Spor Kulübü bize yüksek bir miktarda bağış yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu vesileyle hem madalya hem de vakfımızın şiltini takdim edeceğim. Bütün yönetime şükranlarımı sunuyorum. İnanılmaz ulvi bir hareket. Hem vakfa maddi imkan sağlamakla beraber diğer kulüplere de örnek olması açısından önemsiyorum. Bu ulvi davranışı için Keçiörengücü'ne şükranlarımı sunuyorum. Keçiörengücü'nün izleyicisiyim. Takım 9. sırada. İnşallah bir tık daha yükselerek play-off'a kalacağız. Puanımız 34, düşük değil. Ama futbolcularımız ile bunu paylaşırsanız biraz daha çalışarak bu bağışın manevi yönüyle ayrı bir etkisi olacak" şeklinde konuştu.


Talay: "Keçiörengücü camiası olarak kahraman ordumuzun yanında olmak istedik"


Güven verdikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na teşekkür eden Keçiörengücü Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Sami Talay, "Keçiörengücü camiası olarak kahraman ordumuzun yanında olmak istedik. Bu sebepten camia olarak yardım organizasyonu yaptık. Vakfımızın aracı olarak güven vermesinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.


Konuşmaların ardından TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, vakıf ve faaliyetler hakkında sunum yaptı. Madalya takdim törenine TSK Güçlendirme Vakfı yöneticileri, Keçiörengücü Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Sami Talay, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sayın, Basın ve Medya Sorumlusu Erkan Çoruhlu katıldı. - ANKARA

Piyade, TSK, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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