Son Dakika Haberleri: TSK Güçlendirme Vakfı Yumurtalık Fahri Kurulu toplantısı
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TSK Güçlendirme Vakfı Yumurtalık Fahri Kurulu toplantısı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı Yumurtalık Fahri Kurulu toplantısı yapıldı.

TSK Güçlendirme Vakfı Yumurtalık Fahri Kurulu toplantısı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı Yumurtalık Fahri Kurulu toplantısı yapıldı.

Kurulun onursal başkanı Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletin bağış ve yardımlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendiren önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Fahri tanıtım kurulunda yeni görev alanlara teşekkür eden Vural, çalışmaların gönüllülük esasıyla gerçekleşeceğini ifade ederek vatandaşları vakfa bağış yapmaya teşvik edecek çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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