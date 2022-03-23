TSK Güçlendirme Vakfına bağış yapanlara madalya ve berat belgesi - Son Dakika
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TSK Güçlendirme Vakfına bağış yapanlara madalya ve berat belgesi

23.03.2022 11:11
TSK Güçlendirme Vakfına bağış yapanlara madalya ve berat belgesi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan hayırseverler Şahin Özceyhan ile Muhammet Mustafa Sarı'ya madalya ve berat takdim etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan hayırseverler Şahin Özceyhan ile Muhammet Mustafa Sarı'ya madalya ve berat takdim etti.

Baruş, makamındaki törende, hayırseverlere teşekkür ederek, Özceyhan'ın daha önce de vakfa bağışta bulunduğunu hatırlattı.

Malatyalıların vatanını, milletini seven ve vatan-millet söz konusu olduğunda her zaman kendisini ortaya koyan bir yapıya sahip olduğunu belirten Baruş, bu yüzden Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhammet Mustafa Sarı'nın ise genç yaşta hassasiyet göstererek, vakfa nakit bağışta bulunduğunu aktaran Baruş, "TSK'yı sahiplenmemiz bizim için çok önemli. TSK bugün dünyanın en güçlü ordularından birisi, modern teknoloji anlamında ciddi atılımlar yaparak ilerleme kaydediyor. Vatandaşlarımızın yapmış olduğu bu bağışlar da TSK'nın gücüne güç katıyor." diye konuştu.

Hayırsever Özceyhan ise bağışta bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah ordumuza güç, kuvvet versin. Ordumuz ne kadar kuvvetli olursa o kadar her tarafta üstün oluruz." dedi.

Bağışçı Sarı da TSK'nın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bağışta bulunduğunu anlattı.

TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz'in Türk bayrağı takdim ettiği Baruş, törende hayırseverlere madalya ve berat belgelerini sundu.

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Kaynak: AA

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