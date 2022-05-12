TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı - Son Dakika
Üye Girişi

TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı

12.05.2022 20:42

TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı TSK terör hedeflerini yoğun top atışı ile imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprü Batı Sanır Karakoluna yapılan hain saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun topçu atışları sonrası imha etti.

TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı

TSK terör hedeflerini yoğun top atışı ile imha etti

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprü Batı Sanır Karakoluna yapılan hain saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun topçu atışları sonrası imha etti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'ninAyn- El Arap bölgesinden teröristlerceyapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 askerve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hain terör örgütü PKK/KCK/ YPG üyelerinin bulunduğu bölgeler, yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi.

Terör hedefleri yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi

Saldırı sonrası havadan ve karadan belirlenen hedeflere yapılan yoğun topçu atışları sonrası teröristlerin bulunduğu iddia edilen noktalar yerle bir edilirken, topçu atışları ile hedeflerin yerle bir edilme anları canlı yayında anbean kaydedildi.

İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı sonrası bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede belirlenen terör hedeflerine topçu atışlarının devam edeceği vurgulandı.

TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı
TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı
TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı
TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı
TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı
TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı
TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gaziantep, Saldırı, Terör, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement