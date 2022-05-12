TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı - Son Dakika

TSK'dan hain saldırı sonrası terör hedeflerine yoğun topçu atışı

TSK terör hedeflerini yoğun top atışı ile imha etti

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprü Batı Sanır Karakoluna yapılan hain saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun topçu atışları sonrası imha etti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'ninAyn- El Arap bölgesinden teröristlerceyapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 askerve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hain terör örgütü PKK/KCK/ YPG üyelerinin bulunduğu bölgeler, yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi.

Terör hedefleri yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi

Saldırı sonrası havadan ve karadan belirlenen hedeflere yapılan yoğun topçu atışları sonrası teröristlerin bulunduğu iddia edilen noktalar yerle bir edilirken, topçu atışları ile hedeflerin yerle bir edilme anları canlı yayında anbean kaydedildi.

İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı sonrası bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede belirlenen terör hedeflerine topçu atışlarının devam edeceği vurgulandı.