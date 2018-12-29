Son Dakika Haberleri: Tsk: "Hakkari Bölgesinde Yer Alan Bir Üs Bölgemizde İntikal Halinde Olan Yaya Unsurumuzun Üzerine...

Tsk: "Hakkari Bölgesinde Yer Alan Bir Üs Bölgemizde İntikal Halinde Olan Yaya Unsurumuzun Üzerine...

1 saat önce

IHAAW204511-GEN/29-12-2018- TSK: "Hakkari bölgesinde yer alan bir üs bölgemizde intikal halinde olan yaya unsurumuzun üzerine çığ düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Tsk:
IHAAW204511-GEN/29-12-2018

- TSK: "Hakkari bölgesinde yer alan bir üs bölgemizde intikal halinde olan yaya unsurumuzun üzerine çığ düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 29.12.2018 20: 45: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:51 Kaynak: İHA

TSK, Hakkari, Güncel
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