Tsk: "Hakkari Bölgesinde Yer Alan Bir Üs Bölgemizde İntikal Halinde Olan Yaya Unsurumuzun Üzerine...
1 saat önce
IHAAW204511-GEN/29-12-2018- TSK: "Hakkari bölgesinde yer alan bir üs bölgemizde intikal halinde olan yaya unsurumuzun üzerine çığ düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
IHAAW204511-GEN/29-12-2018
- TSK
: "Hakkari
bölgesinde yer alan bir üs bölgemizde intikal halinde olan yaya unsurumuzun üzerine çığ düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 29.12.2018 20: 45: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:51 Kaynak: İHA
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