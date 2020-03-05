TSK Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü - Son Dakika
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TSK Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep'te bir Rus keşif uçağını düşürdü.

TSK Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep'te bir Rus keşif uçağını düşürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü. Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu.

Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes bu gece saat 00.01 itibariyle yürürlüğe girecek.

(İHA)

Suriye Milli Ordusu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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