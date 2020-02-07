TSK hazır, emir verildiğinde gereğini yapar! - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK hazır, emir verildiğinde gereğini yapar! - Son Dakika

TSK hazır, emir verildiğinde gereğini yapar!

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek.

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Güvenlik Kaynakları: "( Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek. TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar.Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir.Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var. Hiçbir sıkıntı yok.

(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor. Hava şartlarından dolayı erteleniyor. Şu anda devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok."

(İHA)

Serakib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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