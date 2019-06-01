TSK helikopteri yaralı vatandaşı Van'a tahliye etti
1 saat önce
Hakkari'de hastanede yatan bir vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle Van'a tahliye edildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
'de hastanede yatan bir vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle Van
'a tahliye edildi.
Havadan sıhhi tahliye talebinde bulunan ve Yüksekova
Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir kadın hasta, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Van'a tahliye edildi. - ANKARA
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