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TSK helikopteri yaralı vatandaşı Van'a tahliye etti

1 saat önce

Hakkari'de hastanede yatan bir vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle Van'a tahliye edildi.

TSK helikopteri yaralı vatandaşı Van'a tahliye etti, System.String[]
Hakkari'de hastanede yatan bir vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle Van'a tahliye edildi.

Havadan sıhhi tahliye talebinde bulunan ve Yüksekova Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir kadın hasta, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Van'a tahliye edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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