Son Dakika Haberleri: TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi kurtardı
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TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi kurtardı

49 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi TSK'ye ait helikopterle tahliye edildi.

TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi kurtardı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi TSK'ye ait helikopterle tahliye edildi. Askeri personel mahsur kalan bir köpeği de helikoptere alarak kurtardı.

Samsun, Terme, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:05 
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