TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi kurtardı
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Samsun'un Terme ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi TSK'ye ait helikopterle tahliye edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi TSK'ye ait helikopterle tahliye edildi. Askeri personel mahsur kalan bir köpeği de helikoptere alarak kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:05
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