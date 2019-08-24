Son Dakika Haberleri: TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle tahliye edildi.

TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ve bugün Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su taşkınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, su taşkınları sonucunda mahsur kalanları kurtarmak amacıyla görevlendirilen TSK'ye ait helikopterle 17 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Tahliyeye ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, vatandaşların yanı sıra bölgede mahsur kalan bir köpek de askeri personel tarafından helikoptere alınarak kurtarılıyor.

Samsun, Terme, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin kurtarılma anı kamerada Son Dakika! MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 17:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]