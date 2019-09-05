TSK için geliştirilen SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
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B2 füzesinin ilk atış testi SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:30 Kaynak: AA
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.
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