Son Dakika Haberleri: TSK için geliştirilen SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

TSK için geliştirilen SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

10 dakika önce

B2 füzesinin ilk atış testi SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK için geliştirilen SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]