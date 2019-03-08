TSK İdlib'de devriye faaliyetine başladı
18 dakika önce
TSK, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.
TSK, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:40
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