Son Dakika Haberleri: TSK İdlib'de devriye faaliyetine başladı

TSK İdlib'de devriye faaliyetine başladı

18 dakika önce

TSK, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.

TSK İdlib'de devriye faaliyetine başladı, System.String[]
TSK, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:40 

Soçi, TSK, İdlib, Ekonomi
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