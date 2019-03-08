Son Dakika Haberleri: TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

11 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyeti sona erdi.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyeti sona erdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:50 

İdlib, Ekonomi
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