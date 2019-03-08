TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı
11 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyeti sona erdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyeti sona erdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:50
Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti
Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki