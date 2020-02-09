TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor - Son Dakika
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TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.

TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviyesi bugün de devam etti. Çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan konvoy, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. - İDLİB

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
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