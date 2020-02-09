TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor - Son Dakika

TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviyesi bugün de devam etti. Çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan konvoy, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. - İDLİB
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