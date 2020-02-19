TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor - Son Dakika

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TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
19 dakika önce
SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
– SURİYE'nin İdlib
kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye'den TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.
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---------------------- Hasan Dönmez
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