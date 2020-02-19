TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor (2) - EK GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor (2) - EK GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor (2) - EK GÖRÜNTÜLER

12 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor (2) - EK GÖRÜNTÜLER, System.String[]
– SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye'den TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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////EK GÖRÜNTÜLER

Konvoyun geçişi

Anons

//////// Daha önce geçilen

Hasan Dönmez'in anonsu

Mevzi kazılmasından görüntüler

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- Suriye
Suriye, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:55 Kaynak: DHA
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