Tsk: "Iğdır Bölgesinde Hudut Hattında Devam Eden Operasyonlar Esnasında Teröristlerle Meydana Gelen...
1 saat önce
IHAAW110434-ASA/04-01-2019- TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
IHAAW110434-ASA/04-01-2019
- TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 04.01.2019 11: 04: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
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