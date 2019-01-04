Son Dakika Haberleri: Tsk: "Iğdır Bölgesinde Hudut Hattında Devam Eden Operasyonlar Esnasında Teröristlerle Meydana Gelen...

Tsk: "Iğdır Bölgesinde Hudut Hattında Devam Eden Operasyonlar Esnasında Teröristlerle Meydana Gelen...

1 saat önce

IHAAW110434-ASA/04-01-2019- TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Tsk:
IHAAW110434-ASA/04-01-2019

- TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 04.01.2019 11: 04: 34 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

TSK, Iğdır, 3. Sayfa
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