Son Dakika Haberleri: TSK İlk Defa İdlib'de Devriye Geziyor

TSK İlk Defa İdlib'de Devriye Geziyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ilk defa, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye'nin İdlib bölgesinde devriye gezmeye başladı.

TSK İlk Defa İdlib'de Devriye Geziyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ilk defa, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye'nin İdlib bölgesinde devriye gezmeye başladı.

Suriye'nin İdlib ili "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ancak rejim güçleri bölgenin güneyini bombardımana tutmuş ve gerginlik tekrar yükselmişti. Rusya'da yapılan Soçi görüşmelerinde en fazla gündem olan İdlib'de asayişi sağlama tartışmasında ilk defa somut adım ortaya atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de devriye gezmeye başladı. İlk devriyenin 7'nci ve 8'inci gözlem noktalarının bulunduğu Tell Tukan ve El Sarman bölgeleri arasında yapıldığı öğrenildi. Devriyelerin zamanla tüm İdlib'de yapılacağı açıklandı.

Umm Celal Bölgesi Yerel Meclisi Başkanı Daifallah El-Murr yaptığı açıklamada, silahsızlandırılmış bölgede devriye yapılmasında anlaşmanın sağlandığını ve rejimin bölgeye yaptığı topçu atışlarının engellenmesinin amaçlandığını kaydetti. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Suriye, TSK, İdlib, Güncel
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