Son Dakika Haberleri: Tsk: Irak'ın Kuzeyi Gara Bölgesinde 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tsk: Irak'ın Kuzeyi Gara Bölgesinde 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi

11 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tsk: Irak'ın Kuzeyi Gara Bölgesinde 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilldi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:54 Kaynak: DHA

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