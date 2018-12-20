Tsk: Irak'ın Kuzeyi Gara Bölgesinde 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi
11 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Irak
'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilldi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:54 Kaynak: DHA
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