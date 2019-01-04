Son Dakika Haberleri: Tsk: "Irak'ın Kuzeyinde Devam Eden Operasyonlarda Meydana Gelen Silah Kazası Neticesinde Bir...

Tsk: "Irak'ın Kuzeyinde Devam Eden Operasyonlarda Meydana Gelen Silah Kazası Neticesinde Bir...

59 dakika önce

IHAAW190708-GEN/04-01-2019- TSK: "Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Tsk:
IHAAW190708-GEN/04-01-2019

- TSK: " Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. " 04.01.2019 19: 07: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:12 Kaynak: İHA

TSK, Irak, Güncel
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