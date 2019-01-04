Tsk: "Irak'ın Kuzeyinde Devam Eden Operasyonlarda Meydana Gelen Silah Kazası Neticesinde Bir...
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IHAAW190708-GEN/04-01-2019- TSK: "Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
IHAAW190708-GEN/04-01-2019
- TSK
: " Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. " 04.01.2019 19: 07: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:12 Kaynak: İHA
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