Tsk, Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerini Vurdu
18 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Irak
'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina
ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK
hedefleri imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:44 Kaynak: DHA
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