Son Dakika Haberleri: Tsk, Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerini Vurdu

Tsk, Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerini Vurdu

16 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.

Tsk, Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerini Vurdu, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

Zap bölgesi, TSK, Irak, Güncel
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