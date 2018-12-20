Son Dakika Haberleri: Tsk: "Irak Kuzeyi Gara Bölgesine 19 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde Terör...

Tsk: "Irak Kuzeyi Gara Bölgesine 19 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde Terör...

11 saat önce

IHAAW184715-GEN/20-12-2018- TSK: "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Tsk:
IHAAW184715-GEN/20-12-2018

- TSK: "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. " 20.12.2018 18: 47: 15 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: İHA

Aralık, TSK, Irak, Güncel
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