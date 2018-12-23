Son Dakika Haberleri: Tsk: "Irak Kuzeyi Kandil ve Hakurk Bölgelerine 22 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava Harekatı...

Tsk: "Irak Kuzeyi Kandil ve Hakurk Bölgelerine 22 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava Harekatı...

3 saat önce

IHAAW104831-GEN/23-12-2018- TSK: "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Tsk:
IHAAW104831-GEN/23-12-2018

- TSK: "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 23.12.2018 10: 48: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Hakurk, Kandil Dağı, TSK, Irak, Güncel
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