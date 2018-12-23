Tsk: "Irak Kuzeyi Kandil ve Hakurk Bölgelerine 22 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava Harekatı...
3 saat önce
IHAAW104831-GEN/23-12-2018- TSK: "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
IHAAW104831-GEN/23-12-2018
- TSK: "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 23.12.2018 10: 48: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:54 Kaynak: İHA
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