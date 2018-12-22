Son Dakika Haberleri: Tsk, Irak Kuzeyi Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığında...

Tsk, Irak Kuzeyi Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığında...

5 saat önce

IHAAW170737-ASA/22-12-2018- TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tsk, Irak Kuzeyi Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığında..., System.String[]
IHAAW170737-ASA/22-12-2018

- TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 22.12.2018 17: 07: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:13 Kaynak: İHA

Metina, Irak, TSK, 3. Sayfa
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