Tsk, Irak Kuzeyi Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığında...
5 saat önce
IHAAW170737-ASA/22-12-2018- TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
IHAAW170737-ASA/22-12-2018
- TSK
, Irak
kuzeyi Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 22.12.2018 17: 07: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:13 Kaynak: İHA
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